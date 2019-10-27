شوقي غريب: المنتخب الأوليمبي استفاد من المباريات الودية

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن المباريات الودية الماضية كانت تهدف لتجهيز اللاعبين وتجربة الوجوه الجديدة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت سن ٢٣ التي تستضيفها مصر .



وأضاف غريب في تصريحات صحفية اليوم أن جميع المباريات الودية التي خاضها المنتخب استفدنا منها على المستوى الخططي والتكتيكي وخلال المباريات ابتكرنا أساليب وحلول كثيرة ستفيدنا بشكل كبير خلال البطولة .



وأوضح أن بطولة أمم أفريقيا الماضية شهدت أعظم تنظيم في التاريخ إلا أن مظهر المنتخب الأول جعل هناك ضغط على اللاعبين الأولمبيين لرغبتهم في إسعاد الشعب المصري وتحقيق انجاز شخصي لهم في سنهم الصغير .



واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائلا: ان اللاعبين والجهاز يطمحون في تحقيق اللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو وإدخال البهجة والسرور لقلوب الشعب المصري.