Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب: المنتخب الأوليمبي استفاد من المباريات الودية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:13 م
شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي
Advertisements
عبدالله هشام
أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن المباريات الودية الماضية كانت تهدف لتجهيز اللاعبين وتجربة الوجوه الجديدة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت سن ٢٣ التي تستضيفها مصر .

وأضاف غريب في تصريحات صحفية اليوم أن جميع المباريات الودية التي خاضها المنتخب استفدنا منها على المستوى الخططي والتكتيكي وخلال المباريات ابتكرنا أساليب وحلول كثيرة ستفيدنا بشكل كبير خلال البطولة .

وأوضح أن بطولة أمم أفريقيا الماضية شهدت أعظم تنظيم في التاريخ إلا أن مظهر المنتخب الأول جعل هناك ضغط على اللاعبين الأولمبيين لرغبتهم في إسعاد الشعب المصري وتحقيق انجاز شخصي لهم في سنهم الصغير .

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائلا: ان اللاعبين والجهاز يطمحون في تحقيق اللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو وإدخال البهجة والسرور لقلوب الشعب المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

شوقي غريب: نعد المنتخب الأوليمبي للمنافسة في أولمبياد طوكيو

شوقي غريب يبرز استعدادات المنتخب الأولمبي قبل انطلاق قرعة أمم أفريقيا

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

شوقي غريب : قرعة أمم إفريقيا تحدد وديات المنتخب الأوليمبي

شوقي غريب : التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020 هدية لـ الشعب المصري

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

تعرف على خليفة أبو بكر البغدادي.. فيديو

اغتصبها البغدادي 18 شهرا.. من هي كايلا مولر التي أطلق ترامب اسمها على عملية تصفية زعيم داعش

بعد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.. ساديو ماني يحسم مصيره مع ليفربول

المدمر العنيف .. من هو أبو عمر التركماني خليفة أبو بكر البغدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منير مكرم أول الحضور فى عزاء قاسم الدالى .. صور

بالأحمر والأسود.. دوللي شاهين تبهر الجمهور على إنستجرام

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها