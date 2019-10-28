متروكة للقاضي.. برلمانية تعلق على تعديل قانون العقوبات بشأن التعدي على الأطباء

علقت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، قائلة:" متروكة للقاضي هو الذي لديه السلطة التقديرية الذي يحدد من خلالها تغليظ العقوبة من عدمه".



وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون وضع عقوبات مناسبة للتعدي على الموظف أثناء مباشرة عمله وأضافت عقوبات استثنائية للأطباء يعتبر تميز والتميز أمر غير دستوري، مؤكدة أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر قدوم تعديل المشروع لمناقشتها وبيان إمكانية تعديلة من عدمه.



وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن التميز مرفوض تماما في الدستور حيث إن إذا قمنا بتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء ينبغي أن نلتفت أيضا إلى تغليظ عقوبة التعدي على رجال الشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين الذين على قدر يتعرضون للخطر في كل لحظة.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الصحة.



وقالت زايد: "راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات".



وشددت على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.



يأتي ذلك في أعقاب واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال بالقاهرة، مساء أمس السبت، من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.



وأكدت وزيرة الصحة أن "هناك واقعة ضد ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية".

