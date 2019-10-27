منير مكرم أول الحضور فى عزاء قاسم الدالى .. صور

بدأ منذ قليل مراسم عزاء الفنان الراحل قاسم الدالى وذلك فى مسجد الخلفاء الراشدين وكان اول الحضور الفنان منير مكرم الذى كان صديقا مقربا الى الفنان الراحل.



الفنان قاسم الدالي من مواليد 1 أكتوبر عام 1944، واشتهر بالمشاركة في أغلب أعمال الراحلين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، كما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى، والمشبوه، رمضان فوق البركان".



كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ما كانش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء".



وكان اقيم اول امس مراسم تشييع الجثمان وذلك من مسجد السيدة نفيسة وشارك فيها عدد قليل من الفنانين.

