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محمد الباز عن مقتل البغدادي: غيابه أراح العالم..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:35 م
ابو بكر البغدادي
ابو بكر البغدادي
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خالد محيي الدين
قال الإعلامي "محمد الباز"، إن مقتل أبو بكر البغدادي أراح العالم بشكل كبير، مؤكدا أن العالم لم ير خلال عهده إلا كل تعصب وتطرف، لافتا إلى ما قام به داعش من تهديد لأمن وسلامة الأبرياء.

ونوه، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، إلى أن "البغدادي" نصب نفسه خليفة للمسلمين، مرتكبا خلالها الكثير من الجرائم البشعة في حق المواطنين الأبرياء.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية تطر لقتل عملائها من الخونة في المنطقة، خلال لحل مجموعة من الأوضاع السياسية الأمريكية الداخلية، والذي ظهر في قتل البغدادي وأبو مصعب الزرقاوي.
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