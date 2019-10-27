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رياضة

الدوري السعودي.. حمد الله يعادل النتيجة لـ النصر أمام الهلال ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:23 م
عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر
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إسماعيل محمود
عادل المغربي عبد الرازق حمدالله، النتيجة لفريقه نادي النصر، بهدف في شباك نظيره نادي الهلال، في المباراة التي تجمعهما الآن، في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان، الدوري السعودي.

سجل حمد الله الهدف في الدقيقة 55، وذلك بعد عرضية رائعة من سلطان الغانم، قابلها حمد الله برأسه، لترتطم بالقائم الأيسر لعبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال، لكنها ارتطمت بلاعب الهلال لتدخل في المرمى ، وتعلن عن الهدف الأول للنصر.

يذكر أن كارلوس إدواردو قد أحرز الهدف الأول لنادي الهلال في الدقيقة 32.

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