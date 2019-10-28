عرس أثرى وأفريقى جديد تشهده أسوان .. انطلاق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى .. ومشاركة واسعة لـ 30 دولة و 16 فرقة للفنون الشعبية .. فيديو وصور

المهرجان يقام تحت شعار " لقاء الفن والموسيقى فى عاصمة الشباب الإفريقى "

وزراء الثقافة والهجرة ومحافظ أسوان يفتتحون فعاليات المهرجان

نجوم الفن أبرزهم لبنى عبد العزيز يشهدون حفل الافتتاحية



عرس أثرى وأفريقى جديد تشهده محافظة أسوان عروس الجنوب المشتى العالمى حيث شهدت معابد فيلة فى أجواء احتفالية ممتزجة بعبق التاريخ وسحر الشرق وتحت شعار " لقاء الفن والموسيقى فى عاصمة الشباب الإفريقى " حفل افتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى فى نسخته الرابعة والذى يقام فى الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجارى وسط عرض لديفيليه المراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفلكلورية .



ورصدت عدسة " صدى البلد " انطلاق فعاليات المهرجان بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والسفيرة نبيله مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، وأيضًا الملحق الثقافى الصينى شى يو وين ، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، بجانب سهير عبد القادر رئيس ومؤسس المهرجان ، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الفن والإعلام المصرى وفنانى 30 دولة مشاركة ، فضلًا عن مجموعة من ذوى الهمم الخاصة وأطفال مستشفى 57357 .



قالت وزيرة الثقافة إن مصر كانت وستظل مهد الحضارات وتلاقى الفنون والثقافة ومركز الفكر والإبداع ، وأنه مع انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان الفنون الفلكلور الأفروصينى بمعبد فيلة يأتى تأكيدًا لجسور التواصل مع العالم ، وأن مصر بمكانتها تعد مركزًا هامًا للقاء الثقافات ونقطة محورية وعلامة فارقة فى عمر المهرجان .



لافتة إلى أنه تأكيدًا على أن مائدة الفنون نقطة لقاء للقارات ، وأن الفنون الصينية تعد استكمالًا لعلاقات تاريخية ممتدة وعريقة بينها وبين مصر بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام ، وأن الدولة المصرية بقوتها الناعمة تعمل بكل طاقاتها من أجل فتح منافذ ثقافية فنية على مختلف القارات والدول تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإيمانًا بدور الفن بالنهوض بالأمم ومحاربة الإرهاب.



وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم بأن إطلاق هذا المهرجان من تلك البقعة السمراء من أرض الوطن هو إعلاء لراية الأمان ليرى العالم أن مصر آمنة ويمثل دعوة مباشرة للسياحة المصرية التى شهد بها ولها العالم منذ آلاف السنين ، مؤكدة على أن شعب أسوان العظيم عليه أن يحتفى ويسعد بلقاء الفنون والثقافات بين آسيا وأفريقيا على أرضها .



وفى كلمتها أكدت وزيرة الهجرة على أن تنظيم هذا المهرجان الدولى يأتى ضمن جهود الدولة فى توطيد العلاقات وتحقيق الترابط والتقارب بين الشعب المصرى وشعوب العالم ، كما يساهم فى مد الجسور مع المصريين بالخارج حيث هناك مشاركة من أبناء الجاليات المصرية ببعض الدول مثل فرنسا واليابان.



وفى كلمته أكد اللواء أحمد إبراهيم أن تنظيم هذا المهرجان يأتى ضمن سلسلة من الأحداث الإقليمية والعالمية التى شهدتها جوهرة النيل الساحرة خلال العام الحالى حيث بدأت بملتقى الشباب العربى الإفريقى فى مارس الماضى وستختتم فى ديسمبر القادم بانعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور القادة الأفارقة ورؤساء الدول الصديقة والمنظمات الدولية.



لافتًا إلى أن عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ترحب بإستضافة أى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات باعتبارها قبلة للإبداع والسياحة ومركزًا لتلاقى الحضارات .



وأوضح أحمد إبراهيم بأن تنظيم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى على أرض أسوان يؤكد على مكانتها التاريخية والجغرافية والسياحية ، بجانب دورها المحورى كهمزة وصل بين الشمال والقارة السمراء لتجمع على أرضها فنون وثقافات وتراث 30 دولة وبمشاركة واسعة من نجوم مشاهير الفن المصرى والصينى والإفريقى وهو الذى يجسد بدوره متانة العلاقات التاريخية والقوى الناعمة من فنون وثقافات وتراث بين إفريقيا والصين والعالم .



مقدمًا التحية والتقدير للوزراء الداعمين والمشاركين فى هذا الملتقى العالمى وأيضًا للمشاركين بالمحفل الثقافى والفنى الكبير ، وللقائمين على تنظيم المهرجان والجهات المعاونة من أسوان ، بجانب تقديم التحية كذلك لأبنائنا من ذوى الهمم الخاصة وأطفال مستشفى 57357 الذين حرصوا على مشاركتنا اليوم لإبراز مواهبهم ومهاراتهم المتنوعة ، ليصبح الجميع كفريق عمل واحد لإنجاح هذا الحدث المتميز وخروجه بشكل يليق بمكانة هذه المحافظة العريقة .



فيما أوضحت سهير عبد القادر بأن حفل إفتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى من إخراج الفنان هشام عطوة من وزارة الثقافة حيث شهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية و13 فيلما روائيا ووثائقيا ، كما أن فعاليات المهرجان ستضم الفنون الإستعراضية الفلكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والأفلام الروائية والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب .



مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان لإضفاء حالة من البهجة وتحقيق التفاعل المطلوب بين أهالى المدينة وفعاليات المهرجان والتى ستنتشر بالتوازى فى العديد من المسارح والمواقع الثقافية والمجتمعية .



وقام الوزراء ومحافظ أسوان بتكريم عدد من النجوم والرموز والشخصيات الذين ساهموا فى تمثيل مصر عالميًا ، بجانب مساهمتهم المجتمعية والفنية ، كما قامت فرق الفنون الشعبية المشاركة فى المهرجان بتقديم فقراتها الفنية والاستعراضية أمام الحاضرين لفعاليات افتتاح المهرجان .



وفى السياق ذاته أشار وليد الدرمللى المنسق العام للمهرجان بأن برنامج الاحتفال بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى يتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والعروض الفنية الاستعراضية فى اليوم الثانى له الإثنين 28 أكتوبر وذلك بالمواقع المختلفة منها تقديم عروض استعراضية لفرق الكونغو الديمقراطية " أفرو نيشن " ، وتوشكى للفنون الشعبية ومالاوى " مجموعة فالينتينو " وأوغندا " فرقة روكيز " وذلك بجمعية منشية النوبة ، وتقديم عروض استعراضية لفرق الكونغو الديمقراطية " نابا كومبانى ، وتونس " فرقة زوار الحاضرة " ، والكاميرون " مجموعة داميان " ومصر " فريق أولادنا ذوى القدرات الخاصة " وذلك على مسرح مركز منيب بقرية غرب سهيل.



بجانب تقديم عرض سينمائى على مسرح " أناكاتو " بجزيرة سهيل لفرق مالاوى ونيجريا وزيمبابوى ، بالإضافة إلى تقديم عروض فنون إستعراضية لفرق الكونغو برازافيل " ماما كولونيل – بارفى يونج " ، وأيضًا جنوب أفريقيا " فريق بيكوسمانا " ، وكذا جنوب السودان " مجموعة أشولى الفلكلورية ، وفريق مستشفى 57357 من مصر وذلك على مسرح " أناكاتو " بجزيرة سهيل ، فيما ستقوم بالتوازى تقديم عرض سينمائى لفرق الكونغو ونيجريا ، وعروض فنون استعراضية لفرق السودان " مجموعة أهالينا الثقافية " وناميبيا " فرقة مشابى " ، والجزائر " فرقة وردة الجزائرية " والصين " فرقة زاميان للرقص الفلكلورى " ، بجانب فرقة أسوان للفنون الشعبية وذلك على المسرح الصيفى " فوزى فوزى " .



لافتًا إلى أنه يتواكب مع ذلك تنظيم سوق الحرف التراثية بساحة المسرح الصيفى من الساعة الرابعة إلى الثامنة من مساء نفس اليوم ، بجانب ورش الفن التشكيلى يوميًا بالمناطق الأثرية بمشاركة دول تنزانيا وتونس والسودان والمغرب وإيطاليا وإثيوبيا ومصر ، وفى اليوم الثالث الثلاثاء 29 أكتوبر ستقوم الفرق المشاركة بتقديم فقراتها الإستعراضية وعروضها السينمائية بميدان المحطة ومسرح فندق عروس النيل ومسرح " أناكاتو " بجزيرة سهيل ، والمسرح الصيفى " فوزى فوزى " .



وأضاف وليد الدرملى أن اليوم الرابع الأربعاء 30 أكتوبر ستقوم فيه الفرق المشاركة بالمهرجان أيضًا بتقديم عروضها الفنية الإستعراضية والسينمائية بالكورنيش والسوق السياحى ونادى أسوان الرياضى ، بالإضافة إلى المسرح الصيفى " فوزى فوزى " ومسرح " أناكاتو" بجزيرة سهيل ، وفى اليوم الخامس الخميس 31 أكتوبر ستقوم الفرق المشاركة بتقديم عدد من العروض الفنية الإستعراضية بموسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب .



وسوف تشهد فعاليات الاحتفال بالمهرجان برنامجا فنيا وعلميا خاصا لأولادنا من ذوى القدرات الخاصة سوف يتم تنظيمه بقاعة المعرض بالمسرح الصيفى "فوزى فوزى" وذلك أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء حيث تتضمن البرنامج تنظيم العديد من ورش العمل الخاصة بمجالات التصوير الفوتوغرافى بالموبايل والتغذية العلاجية ، علاوة على عدد من المحاضرات العلمية المتعلقة بمجالات التخاطب والإرشاد الأسرى .