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أخبار العالم

العراق يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:30 م
عادل عبد المهدي رئيس
عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية
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وكالات
أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي.

وقال عبد المهدي في كلمة نشرها موقع السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات يستكمل إنجاز هزيمة داعش بنصر استخباري أطاح من خلاله بزعيم داعش".

وأضاف أن "قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي أسفرت عن إلقاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلته أسهمت بالوصول في مكان وجوده في سوريا".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم داعش خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في سوريا.

وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض "السفاح الذي حاول كثيرا ترويع الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في قلق وخوف وذعر مطبق خشية أن تنقض عليه القوات الأمريكية".
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