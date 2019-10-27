Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأمين العام للأسنان: عمل بورد مصري أول شروط الجمعية العمومية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لأطباء الأسنان، إن أول شروط الجمعية العمومية القادمة، عمل بورد مصري لأطباء الأسنان، لعدم وجوده في الفترة الحالية مما يضمن جودة افضل لتعليم الخريجين.

وأكد الأمين العام، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الشرط الثاني يكمن في تقنين أعداد المقبولين بكل كلية على حد سواء، بحيث يتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس وعدد الوحدات والعيادات المتاحة بكل كلية.

وأوضح بدوي، أن بالنسبة معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد، يضاف إلى الامتحان العام أن يكون مسموح له مزاولة المهنة في بلد الدراسة، وان يمر بفترة ممارسة تحت إشراف في أحد المستشفيات الجامعية المصرية أو وزارة الصحة التعليمية.

واضاف بدوي، ان وهناك ورشة عمل يوم 31 اكتوبر لبحث ودراسة الشروط في صيغة نهائية، لتقديمها الي الجمعية العمومية
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويذكر ان الجمعية العمومية ستعقد يوم 8 نوفمبر 2019، والتي تم الاعلان عنها، لتناقش التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، ومشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، بالاضافة الي معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل، و معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة الأسنان: مؤتمر EDSIC 2019 يواكب استراتيجية مصر 2030 لتطوير القطاع الطبي

الأسنان.. انخفاض نسبة القبول بالجامعات إلى 70% خطر على المهنة.. حوار مجتمعي لرفض قيد خريجى 6 كليات.. امتحان تجريبي لحصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة

7 توصيات لاجتماع نقابة أطباء الأسنان للحد من أعداد خريجى الكليات

الاسنان تختتم مؤتمرها الدولي الخامس بحضور 7 آلاف طبيب.. وقبول 5000 طالب سنويًا بالكليات.. امتحان موحد قبل التسجيل بالنقابة

نقابة أطباء الأسنان تحدد شرطا لقيد خريجي الكليات الخاصة

نقابة أطباء الأسنان: وقف قيد خريجي الكليات المنشأة بعد عام 2013 .. وقبول دفعة الجامعات الخاصة مشروط

ترشيحاتنا

الإفتاء تحدد موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

بعد هدفه اليوم.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

إعلامي يفجر مفاجأة عن علاقة أبو بكر البغدادي بالإخوان.. فيديو

حقيقة رخصة القيادة.. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة حول المتهم الرئيسي

التهاب الجيوب الأنفية .. حيل تخلصك منها في ثوان بدون أدوية

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

يا بلاش.. تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف golf 8 موديل 2020 .. شاهد

تدلع براحتها .. ياسمين صبري تتألق بملابس رياضية