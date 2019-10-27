الأمين العام للأسنان: عمل بورد مصري أول شروط الجمعية العمومية

قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لأطباء الأسنان، إن أول شروط الجمعية العمومية القادمة، عمل بورد مصري لأطباء الأسنان، لعدم وجوده في الفترة الحالية مما يضمن جودة افضل لتعليم الخريجين.



وأكد الأمين العام، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الشرط الثاني يكمن في تقنين أعداد المقبولين بكل كلية على حد سواء، بحيث يتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس وعدد الوحدات والعيادات المتاحة بكل كلية.



وأوضح بدوي، أن بالنسبة معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد، يضاف إلى الامتحان العام أن يكون مسموح له مزاولة المهنة في بلد الدراسة، وان يمر بفترة ممارسة تحت إشراف في أحد المستشفيات الجامعية المصرية أو وزارة الصحة التعليمية.



واضاف بدوي، ان وهناك ورشة عمل يوم 31 اكتوبر لبحث ودراسة الشروط في صيغة نهائية، لتقديمها الي الجمعية العمومية

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.



ويذكر ان الجمعية العمومية ستعقد يوم 8 نوفمبر 2019، والتي تم الاعلان عنها، لتناقش التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق، ومشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب، بالاضافة الي معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل، و معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.