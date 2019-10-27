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أخبار العالم

مصادر سورية: اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية شمالي البلاد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:35 م
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت مصادر إعلامية سورية بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية في المنطقة الريفية المحيطة بمدينة رأس العين الحدودية في شمال سوريا على الحدود التركية .

وأضافت المصادر، حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الأحد/، أن وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة.

وكانت رأس العين محور تلاسن تركي كردي، مؤخرا، بعدما اتهم الجيش التركي قوات سوريا الديمقراطية في هذه المنطقة بمهاجمة إحدى دورياته، مما أدى إلى مقتل جندي وجرح خمسة آخرين.
وكانت تركيا بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، هجوما على شمال سوريا، بمساعدة قوات معارضة، تسيطر على مساحات شاسعة شمالي إدلب.
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