لـ حياة جنسية سعيدة .. هؤلاء السيدات بحاجة لهذا الهرمون



وبعد انقطاع الدورة الشهرية عند السيدات يحدث كثير من التغيرات في بعض الهرمونات الهامة في الجسم التي من شأنها التأثير على حياتهن الجنسية .



نشر موقع "health line" دراسة تشير إلى أهمية هيرمون " التستوستيرون " في الحياة الجنسية عند النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، حيث تعاني كثير من السيدات من مشاكل مثل عدم الرغبة والتعب في العلاقة الجنسية، لذلك أكدت الدراسة أن هذا الهرمون هو ما تحتاجه النساء لتحسين الرضا الجنسي بعد انقطاع الدورة الشهرية .



ويعمل " التستوستيرون " ايضًا على صحة الدماغ والعضلات والعقلية بالإضافة إلى أن له تأثيرا هرمونيا مباشرا على الدماغ للمساعدة في الرغبة والنشوة الجنسية لدي السيدات.



هناك كثير من الأمور المؤثرة بشدة على الحياة الجنسية لدى السيدات والرجال، وتعتبر زيادة أو نقصان بعض الهرمونات عند السيدات من أكثر الأمور المؤثرة على حياتهن الجنسية.