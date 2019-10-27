الدنبوقي: الطلاق الشفوي إهانة للمرأة

قال المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن كثيرا من السيدات يجبرن الأزواج على الطلاق الشفهي دون إثباتات .



وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن على الزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى ثبوت تطليق ، وهذه بها الكثير من التحديات لأنها تتطلب إثباتات وشهادة شهود وتصل فى النهاية لحلف الزوج يمينا بأنه قام بالتطليق ويكون صعبا إثباته .



وتابع أن الكل يتهرب من الطلاق الشفوى الذى يعتبر إهانة للمرأة لأنه من الناحية الشرعية يمكنه العودة للحياة مع زوجته بعد اطعام 10 مساكين أو صيام ثلاثة أيام .



ونوه الى أنه ثلاثة هزلهن جد منهم الطلاق.. لذلك يجب على الأسر ان تتأنى ،لان الاطفال هم الضحايا الحقيقيون وننادى بتوثيق الطلاق لكن يجب أن تكون هناك آلية للتفعيل .



وأشار الى دور دار الافتاء لأنها المسئولة عن الفتوى بأن تصدر فتوى توضح أن الطلاق الشفوى رسمى ولا يحل به الرجوع .