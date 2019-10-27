3 سمكات .. أصالة وابنتها شام تصطادان فوق ظهر مركب .. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة أصالة بصحبة ابنتها شام على سطح مركب يمارسان هواية الصيد.



وظهر فى الفيديو الفنانة أصالة وهى تبرز قدرتها على الصيد، حيث استطاعت أن تصطاد سمكتين كبيرتين، بينما استطاعت ابنتها أن توقع بواحدة فقط، وظهر حماس ابنة الفنانة أصالة لوالدتها وتشجيعها على الصيد.



وشن عدد من متابعي الفنانة أصالة وابنتها شام هجوما شديدا، بعد نشر الأولى فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، لابنتها شام تكشف فيه عن إحدى الطرق العلاجية التي تستخدمها في عيادة التجميل الخاصة بها.



وانتقد المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور شام نجلة أصالة في الفيديو وتتحدث باللغة الإنجليزية دون العربية، مؤكدين أنهم عرب ومتابعيهم من الجمهور العربي.



وكانت أصالة قد أحيت خلال الأيام الماضية حفلا ناجحا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بفستان من اللون النبيتي حزب على إعجاب الجمهور.

