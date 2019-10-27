انطلاق الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بمنطقة السويس

انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة السويس، التي تقام تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد جبران رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، والتي تقام على ملاعب صالة النصر بالسويس.



بدأت الفعاليات اليوم بحضور محمد جبران رئيس النقابة والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول، وأحمد متولي وسعيد حافظ، نواب رئيس النقابة، ومحمود فرج أمين الصندوق، هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي للنقابة، وأحمد الجوهرى رئيس أمانة الشباب والعلاقات العامة بالنقابة.



