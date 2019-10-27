Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انطلاق الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للبترول بمنطقة السويس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:26 م
انطلاق الدورة الرياضية
انطلاق الدورة الرياضية الثانيه للنقابة العامة للبترول
Advertisements
مايكل عياد
انطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة السويس، التي تقام تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ومحمد جبران رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، والتي تقام على ملاعب صالة النصر بالسويس.

بدأت الفعاليات اليوم بحضور محمد جبران رئيس النقابة والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول، وأحمد متولي وسعيد حافظ، نواب رئيس النقابة، ومحمود فرج أمين الصندوق، هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي للنقابة، وأحمد الجوهرى رئيس أمانة الشباب والعلاقات العامة بالنقابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للسلع المدعمة.. معرض منتجات شركة التعاون بشركة العامرية للبترول

بناء مستقبل مصر.. حمد جبران يلتقي بشباب نقابة العاملين بالبترول

بدء التجهيز للدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول

رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول يفتتح أولى فعاليات الدورة الرياضية

ترشيحاتنا

محمد سعد يضع أحمد عز وعلاء الدين في ورطة .. تفاصيل

منير مكرم أول الحضور فى عزاء قاسم الدالى .. صور

ليست خطيرة.. يورجن كلوب يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح

2 - 1.. محمد صلاح يحرز هدف التقدم لـ ليفربول فى شباك توتنهام ..فيديو

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وإصابة محمد صلاح

لحظة ندم .. محمد دياب يثر الجدل وزوجته ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

يا بلاش.. تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف golf 8 موديل 2020 .. شاهد

تدلع براحتها .. ياسمين صبري تتألق بملابس رياضية