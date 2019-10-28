سكان عزبة المرج بأسيوط يناشدون المسئولين رصف الطريق..صور

شكا المواطن عماد رشاد، المقيم فى عزبة المرج التابعة لقرية المعابدة مركز أبنوب أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف الطريق الترابى المؤدى إلى عزبة المرج مما أدى إلى تحوله لطين بسبب الأمطار التى شهدتها البلاد حتى أصبح الوصول إلى العزبة صعب .





ويقول فى رسالته : نحن سكان عزبة المرج نعانى بسبب الطريق الترابى والأمطار الأخيرة التى شهدتها البلاد إلى صعوبة الخروج أو الوصول إلى العزبة بسبب الطريق الترابى الذى تحول إلى طين



وأضاف: قد خاطبنا الوحدة المحلية بالمعابدة من قبل وأكد المسئولون أنه سيتم رصف الطريق ليكون ملائما للسير عليه وأكد المسئولون بالوحدة المحلية أن ميزانية الرصف موجودة ولكن البدء فيها ليس قرار الوحدة المحلية بل قرار المحافظ .



وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لسرعة رصف الطريق ليسهل الحركة فيما بعد من وإلى العزبة



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