وزير التعليم العالي يشهد احتفالية بدء العام الدراسي للوافدين

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ود. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مساء أمس السبت، الحفل الذي نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، رافقهم د. محمد نبيه المدير الأكاديمي والتنفيذي لادارة الوافدين، ووحيد جاويش المدير الاداري لإدارة الوافدين بالجامعة، ومجموعة من طلاب دولتي السودان وموريتانيا.



وجاءت هذه الاحتفالية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ‭‭2019-2020‬‬ للطلاب الوافدين، الذين يدرسون في مختلف الجامعات المصرية بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمشاركة ١٥٠٠ طالب وافد من ٥٢ جنسية، بمسرح بئر يوسف بالقلعة بالقاهرة.



وخلال الاحتفالية استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلي إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتوفر تعليمًا مميزًا على أرض مصر، كما أضاف أن الوزارة تواصل عملية التطوير النوعي لمؤسساتنا التعليمية، من خلال الارتقاء بمستوى الجودة فيها، وتحسين التصنيف الدولي لجامعاتنا في مختلف أدلة التصنيف الدولية.



وأشاد بما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملموس في التصنيفات العالمية البارزة.