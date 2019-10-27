Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الدواء فيه سم قاتل ..العثور على محمد بروق صاحب الروشتة الخاطئة فى الدقهلية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:37 م
دواء
دواء
Advertisements
همت الحسينى
تمكن أهالى المنزلة من التوصل إلى الشخص الذى تناول عقارا خاطئا بعد أن تم صرف روشتة بطريق الخطأ لشخص عن طريق صيدلية بوسط المنزلة.

وابدى الجميع أسفهم لتناوله الجرعة الأولى والثانية لأنه تعاطى حقنة تخدير بدلا من حقنه مضاد حيوى، وتم حجزه بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة في محاولة لإنقاذ حياته.

وأكد أحد الأطباء أن الطبيب كتب في الروشتة "ثيوفينيكول"، ويستخدم في علاج الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي، إلا أن الصيدلية صرفت له "ثيوبنتال"، وهو مخدر عام يستخدم في التخدير قبل العمليات الجراحية.

وأفاد أحد الأطباء بالمنزلة، بأن المريض شاب يبلغ من العمر ٢٨ عاما يدعى محمد رمضان بروق، ووصل مع عدد من أهله وهو يعاني من اضطرابات شديدة بالقلب، وهبوط شديد في ضغط الدم، وتعاملوا معه في استقبال المستشفى.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشور إحدى الصيدليات بالمنزلة بحدوث خطأ جسيم، حيث صرفت الصيدلية بطريق الخطأ دواء لأحد المواطنين يؤدى للوفاة.

وأكد أحد العاملين بالصيدلية أن مواطنا يدعى محمد رمضان بروق مقيم المنزلة قام بالتوجه للصيدلية لصرف دواء وكان آخر متواجد وأثناء صرف دواء آخر حصل تبادل للأدوية.

ووجهت عدة صفحات للتواصل الاجتماعى استغاثة ونداء لهذا الشخص بعدم تناول الدواء لأنه قاتل ويؤدى للوفاة على طريقة فيلم حياة أو موت، وأنه يحذر من تناوله ويعود إلى الصيدلية لصرف دوائه المدون فى روشتة العلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية.. نواب: تساهم فى تغيير ثقافة المواطنين والاعتماد على الصيدلى.. وبرلمانى يطالب بوجود رقابة من الدولة على صحة المريض

للحفاظ على الصحة العامة.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات

الدواء فيه سم قاتل .. الدقهلية تبحث عن المواطن محمد بروق على غرار فيلم حياة أو موت

ترشيحاتنا

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

شابة تتلقى رسالة من هاتف والدها المتوفى بعد مراسلته لمدة 4 سنوات .. لن تصدق

الإفتاء تحدد موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

محمد بركات يحسم الجدل حول أزمة شارة كابتن منتخب مصر

أثارت الجدل.. فنانة شهيرة تظهر حافية القدمين في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

مقتل "المهاجر " الذراع الأيمن للبغدادي في عملية جديدة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيج للأحمر.. شاهد.. شيرين رضا تتألق بمكياج متنوع

يا بلاش.. تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن جولف golf 8 موديل 2020 .. شاهد

تدلع براحتها .. ياسمين صبري تتألق بملابس رياضية