الدواء فيه سم قاتل ..العثور على محمد بروق صاحب الروشتة الخاطئة فى الدقهلية

تمكن أهالى المنزلة من التوصل إلى الشخص الذى تناول عقارا خاطئا بعد أن تم صرف روشتة بطريق الخطأ لشخص عن طريق صيدلية بوسط المنزلة.



وابدى الجميع أسفهم لتناوله الجرعة الأولى والثانية لأنه تعاطى حقنة تخدير بدلا من حقنه مضاد حيوى، وتم حجزه بالعناية المركزة بمستشفى المنزلة في محاولة لإنقاذ حياته.



وأكد أحد الأطباء أن الطبيب كتب في الروشتة "ثيوفينيكول"، ويستخدم في علاج الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي، إلا أن الصيدلية صرفت له "ثيوبنتال"، وهو مخدر عام يستخدم في التخدير قبل العمليات الجراحية.



وأفاد أحد الأطباء بالمنزلة، بأن المريض شاب يبلغ من العمر ٢٨ عاما يدعى محمد رمضان بروق، ووصل مع عدد من أهله وهو يعاني من اضطرابات شديدة بالقلب، وهبوط شديد في ضغط الدم، وتعاملوا معه في استقبال المستشفى.



وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشور إحدى الصيدليات بالمنزلة بحدوث خطأ جسيم، حيث صرفت الصيدلية بطريق الخطأ دواء لأحد المواطنين يؤدى للوفاة.



وأكد أحد العاملين بالصيدلية أن مواطنا يدعى محمد رمضان بروق مقيم المنزلة قام بالتوجه للصيدلية لصرف دواء وكان آخر متواجد وأثناء صرف دواء آخر حصل تبادل للأدوية.



ووجهت عدة صفحات للتواصل الاجتماعى استغاثة ونداء لهذا الشخص بعدم تناول الدواء لأنه قاتل ويؤدى للوفاة على طريقة فيلم حياة أو موت، وأنه يحذر من تناوله ويعود إلى الصيدلية لصرف دوائه المدون فى روشتة العلاج.