أول تحرك برلمانى بعد رفع قيمة إيجار فدان الأرض من 4 إلى 17.5 ألف جنيه

تقدم فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة الرأي الخاص برفع القيمة الايجارية للأراضي لـ 5 .17 ألف جنيه.



وقال "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الفلاح كان يستأجر فدان الارض بـ 4 الاف جنيه من الحكومة خلال الأعوام السابقة وكان يستفيد من هذه الأراضي في زراعتها لتحقيق أرباح وزيادة الانتاج الزراعي في مصر بالاضافة إلى تحسين البيئة الخضراء.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد قرار وزارة الري بزيادة قيمة الايجار من 4 آلاف جنيه إلى5 .17 ألف جنيه أصبح الفلاح غير قادر تأجير الأراضي وزراعتها.



وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة الفلاح.