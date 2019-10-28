Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أول تحرك برلمانى بعد رفع قيمة إيجار فدان الأرض من 4 إلى 17.5 ألف جنيه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:08 ص
اراضي - أرشفية
اراضي - أرشفية
Advertisements
حسن رضوان
تقدم فؤاد حسب الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة الرأي الخاص برفع القيمة الايجارية للأراضي لـ 5 .17 ألف جنيه.

وقال "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الفلاح كان يستأجر فدان الارض بـ 4 الاف جنيه من الحكومة خلال الأعوام السابقة وكان يستفيد من هذه الأراضي في زراعتها لتحقيق أرباح وزيادة الانتاج الزراعي في مصر بالاضافة إلى تحسين البيئة الخضراء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد قرار وزارة الري بزيادة قيمة الايجار من 4 آلاف جنيه إلى5 .17 ألف جنيه أصبح الفلاح غير قادر تأجير الأراضي وزراعتها.

وأكد النائب أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لتوجيهه إلى الجهات المسؤولة لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية تصب في مصلحة الفلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانية: بدفع 60 جنيها سكن إيجار قديم.. وهذا مقترحي لـ تعديل القانون

الفلاحين تناشد وزير الأوقاف بتخفيض الإيجار على المزارعين

طلب إحاطة بشأن عدم استكمال تركيب محولات كهربائية للري بالبحيرة

طلب إحاطة بشأن قرار وزارة الري برفع قيمة إيجار فدان الأرض إلى 17 ألف جنيه

إلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا وعقد 5 سنوات كحد أقصى.. مقترح بالبرلمان

إلغاء القانون نهائيا والتوريث | وعقد 5 سنوات كحد أقصى | زيادة القيمة الايجارية .. أبرز مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

لميس الحديدي تتعرض لموقف محرج على الهواء وكريم عبد العزيز يتدخل.. فيديو

عضوة بمجلس النواب الأمريكي تستقيل بسبب علاقتها بموظف

حسام البدري يكشف حقيقة توتر علاقته مع محمود الخطيب والنادي الأهلي.. فيديو

رد فعل مفاجأة .. حارس الأهلي يحسم قرار احترافه في أوروبا

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات ؟ الإفتاء توضح

نجم المنتخب بعد انضمامه: أبو تريكة مثلي الأعلى .. ومنافسة كوكا في مصلحة الفراعنة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه