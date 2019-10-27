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محافظات

حقيقة رخصة القيادة.. محامي محمود البنا يفجر مفاجأة حول المتهم الرئيسي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:24 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قال نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا ضحية الشهامة ، إنه تم استخراج بيان من مرور القاهرة وتبين أن المتهم الرئيسي محمد راجح لا يملك رخصة قيادة وتم تقديم ذلك فى ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا اليوم.

وأضاف، في تصريح لصدى البلد، أنه تم استخراج كافة البيانات والمستندات التي تفيد سن المتهم الرئيسي حيث ثبت أنه " حدث " لم يكمل السن القانونية.

يذكر أن كان ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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