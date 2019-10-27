محامي محمود البنا يكشف حقيقة حملة مطواة قبل مقتله

قال نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا شهيد الشهامة، إنه لا صحة لما يتم نشره من حمل المجني عليه مطواة خلال واقعة ارتكاب جريمة مقتله، موضحا أن اهل المتهمين يحاولون إثارة البلبلة حول الواقعة.



وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أنه تم عرض فيديو واقعة مقتل محمود البنا خلال جلسة المحاكمة، وهذه كانت المفاجأة حيث تم إحضار داتا شو لعرض الفيديوهات ومكالمة بين المتهم الرئيسي محمد راجح والمجني عليه محمود البنا يتوعد فيه الأول بتصفيته وقتله.



وتابع أنه تم عرض الفيديوهات ومراجعتها من قبل خبراء ومهندسين في الاذاعة والتليفزيون وذلك قبل بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا.



وأشار: إلى أن المتهمين أقروا بصحة الفيديو وصحة المكالمة والمحادثة المسجلة مع المجني عليه.



يذكر أن اليوم كان ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه