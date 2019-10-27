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رياضة

أول تعليق من مهاجم منتخب مصر الجديد بعد الانضمام لـ لفراعنة تحت قيادة حسام البدري

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:19 م
حسام البدري
حسام البدري
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القسم الرياضي
قال مروان حمدي، مهاجم وادي دجلة المنضم حديثًا إلى منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، إنه كان يجتهد بكل ما يملك من قوة ومهارة لكي ينضم إلى منتخب مصر. 

وأضاف مهاجم وادي دجلة، في تصريحات خاصة، أن تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، له الفضل بعد الله في ظهوره على الساحة الكروية بعد أن كاد أن يغيب عنها أثناء فترة تواجده في مصر للمقاصة. 

وأشار مهاجم وادي دجلة، إلى أن المنافسة بينه ومهاجمي المنتخب، حسام حسن، وأحمد جمعة، وأحمد حسن "كوكا"، في مصلحة المنتخب، حيث إننا نجتهد لتقديم أفضل ما لدينا والأفضل في صالح المنتخب.

جدير بالذكر أن حمدي انتقل إلى دجلة من مصر للمقاصة خلال انتقالات الموسم الجاري، وسجل مع فريق المدرب جونياس هدفا في 4 مباريات في الدوري.

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