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مرأة

خطير جدا .. ماذا يحدث للجسم عند تناول المايونيز؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
يعتبر المايونيز من أكثر الصوصات استهلاكًا من قِبل كثير من الناس، ويتم إضافته لأغلب سندوتشات الوجبات السريعة، لكن لسوء الحظ أشار موقع " health line" لخطورة استهلاك المايونيز بكمية كبيرة لأن هذا الأمر يسبب مشاكل صحية.

أكدت بعض الدراسات أن المايونيز يأتي على رأس قائمة الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير بسبب أحتوائه على عدد كبير من السعرات الحرارية، بالإضافة لانسداد الشرايين وارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم التي يمكن أن تؤدي إلى الموت في بعض الحالات.

كما أنه هناك خطأ كبير تقوم به كثير من السيدات عند محاولة صنع المايونيز بالمنزل، وتقوم الشركات المصنعة باستخدام البيض المجمد لتفادي انتقال بكتيريا السالمونيلا إلى المايونيز، وهذا الأمر لا يتم اعتماده عند تحضير المايونيز في المنزل ما قد يتسبب في زيادة الأحتمالية بالإصابة بخطر السالمونيلا.
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