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محافظات

محاولا إخفاء وجهه.. ننشر لحظة خروج راجح قاتل شهيد الشهامة من المحكمة.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
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مروة فاضل
حاول المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي بقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، إخفاء وجهه عقب خروجه من ثاني جلسات محاكمته بمحكمة شبين الكوم.

وخرج المتهمون الأربعة من الباب الخلفي لقاعة المحكمة وسط تشديدات أمنية مكثفة بعد محاكمة استمرت عدة ساعات وتم تاجيلها الي يوم 17 نوفمبر لسماع مرافعات محامي المجني عليه والمتهمين.

يذكر أن اليوم كان ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي أوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه

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