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أخبار العالم

وزيرا الخارجية الكويتي والأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
وزيرا الخارجية الكويتي
وزيرا الخارجية الكويتي والأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع
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أ ش أ
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الكويتي مساء يوم /الأحد/ من وزير الخارجية الأمريكي.

وتناول الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي - أطر تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية المتينة التي تربط الكويت والولايات المتحدة، وأوجه التعاون الوثيق بين البلدين، فضلا عن بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.
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