تخالف صحيح الدين.. الحبيب علي الجفري يوجه رسالة لأبناء الصعيد.. فيديو



قال الداعية اليمني الشيخ الحبيب علي الجفري، خلال لقائه بأبناء قنا، عليكم تحطيم أصنام الثأر بصعيد مصر، فهذه العادة المغلوطة التي تخالف صحيح الدين وتتعلق بحد من حدود الله، والتي لن تتغير إلا بتغيير القناعات بالعلم والنور والعلم.



جاء ذلك خلال لقاء الحبيب على الجفري، بطلاب جامعة جنوب الوادى، على المسرح المكشوف، بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعه، وحشد كبير من أبناء قنا.



و أشار الجفري، إلى أنه يشعر بأنه في وطنه باليمن، عند زيارته لصعيد مصر فهي عاصمة القبائل العربية بالصعيد، وأن الصعيد خزانة القيم، مضيفًا بأننا في ذكرى مولد النبي صلي الله عليه وسلم ونفحات هذه الذكري يتوجب علينا أن نحطم أصنام الجهل والغرور والتشدد من داخل أنفسنا، و إذا تحقق ذلك لتغير العالم.



فيما قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، يتحتم علي الشباب المصري أن يتمسك بروح الاعتدال والوسطى التي ينادي بها الإسلام و احترام ثقافة الاختلاف والتنوع دون إفراط أو تفريط ليكون نموذجا للجميع، و أن استضافة فضيلة الداعية الحبيب علي الجفري كأولي فعاليات الموسم الثقافي بجامعة جنوب الوادي بالمسرح المكشوف، جاء لترسيخ قيم الاعتدال لدي طلاب الجامعة.