إجراءات تقسيط الغاز الطبيعى للمنازل.. خدمات

فى إطار ما تقوم به الدولة من إجراءات اقتصادية لحماية المواطنين، وتحقيقًا لخطة قطاع البترول لتعميم توصيل خدمة الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بدلا من أسطوانات البوتاجاز .



فقد تقرر موخرا التعاقد مع العملاء الراغبين في توصيل الغاز الطبيعي لمساكنهم، قاطنى الوحدات السكنية، بنظام التقسيط بدون مقدم على مدة 6 سنوات بأقساط شهرية متساوية على ان يتم سداد قيمة الاقساط مع فواتير استهلاك الغاز الشهرية بدون فوائد .



وذلك للعملاء السابق تنفيذ الشبكات الأرضية بها، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" إجراءات تقسيط الغاز الطبيعى للمنازل، على أنه تم تخصيص رقم الخط الساخن لشركة تاون جاس وهو 19129، وفيما يلي المستندات المطلوبة للتعاقد:



- صورة عقد الإيجار أو التمليك للوحدة المرغوب في توصيل الغاز الطبيعي لها

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- أي ايصال مرافق باسم العميل ( كهرباء – مياه – تليفون )