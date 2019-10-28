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برلمان

نائب الغربية يخاطب وزيرة الصحة بشأن عدم تشغيل مستشفى بسيون المركزي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
مستشفى بسيون المركزي
مستشفى بسيون المركزي - أرشفية
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حسن رضوان
تقدم فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن عدم تشغيل مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية.

وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفي بسيون المركزي لم تدخل حتى الآن في الخدمة رغم تسلمه الوزارة منذ 5 سنوات، مما أدى إلى تهالك بعض الاجهزة الموجودة داخلها، واحتياج المواطنين لها.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أنه قام بتقديم طلب الإحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزيرة الصحة للتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له تصب في مصلحة المواطن.
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