التعليم اليوم.. إعفاء أبناء المعلمين السابقين من المصروفات المدرسية.. وجامعة بني سويف تعلن شروط ومواعيد الانتخابات الطلابية.. وأزهرية تفوز ببطولة العالم للكاراتيه في تشيلي.. وتعلق: حققت حلمي

التعليم تعفي أبناء المعلمين السابقين من المصروفات الدراسية

"إعلام القاهرة" تعلن دورات تدريبية.. 20 نوفمبر شروط ومواعيد الانتخابات الطلابية بكليات جامعة بني سويف ‎صيانة شاملة لـ 34 مدرسة في الإسكندرية أزهرية تفوز ببطولة العالم للكاراتيه في تشيلي وتعلق: حققت حلمي





شهدت المؤسسات التعليمية في اليوم، الأحد، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة.. في البداية، أعلنت كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي، مجموعة من الدورات التدريبية الاحترافية في كافة المجالات الإعلامية لإعداد إعلامي شامل.





وأوضح المركز أن الدورات الاعلامية متخصصة ومعتمدة وهي متاحة لطلاب الكلية وخريجيها وطلاب الكليات الاخرى بجامعة القاهرة والجامعات الحكومية والخاصة وخريجيها.





وأشارت الكلية إلى أنه يتم منح المتدرب شهادة معتمدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة، لافتة إلى أن الحجز يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠/١١/٢٠١٩ بإدارة رعاية الشباب الدور الرابع بكلية الإعلام.





وأصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، أولًا إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، ثانيًا تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.





وقال عمر، إن ذلك يأتي في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من العاملين بالتربية والتعليم سابقًا (المحالين للمعاش) أو المتوفين منهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة العملية التعليمية وتقديرًا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم، فالوزارة تعمل جاهدة على توفير احتياجات العاملين بها سواء على المستوى ( الاجتماعي أو المهني أو المادي) لتحقيق الأمان والاستقرار الأسرى لهم.





وأكد الدكتور محمد عمر أهمية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار الدورى من قبل مديرى المديريات والإدارات التعليمية وتنفيذه من قبل الجهات الإدارية والمدارس.





وأعلن يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إجراء أعمال صيانة شاملة لـ 34 مدرسة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمهندس أحمد عبد الكريم، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية.





وقال الديب، إنه سيتم إخلاء بعض المدارس المقرر صيانتها بشكل كلي مع توفير مدارس بديلة قريبة لأقصى درجة، حرصا على عدم إرهاق الطلاب وأولياء الأمور.





وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم إخلاء جزئي لمدارس أخرى لعمل توسعات أو تعلية مع إنشاء سياج فاصل بين منطقة العمل والمبنى التعليمي الذي تستمر العملية التعليمية به، حرصا على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين.‎





فيما حصلت الطالبة بسملة حسن بالصف الثاني الثانوي بمنطقة الشرقية الأزهرية، على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم للكاراتيه وزن 54 لعام 2019 والمقامة حاليا في تشيلي بأمريكا الجنوبية.





وعبرت بسملة حسن، في تصريح لصدى البلد، عن سعادتها وفرحتها البالغة بهذا الفوز التي كانت تحلم به كثيرا وجاء الوقت لتحقيقه ورفع علم ومصر وراية الأزهر عالية أمام دول العالم.





وكشفت أن مسئولين من الأزهر تواصلوا معها بعد وصولها بالسلامة إلى أرض الوطن ليتم تكريمها من قطاع المعاهد الأزهرية.





وقالت بسملة، إنها بدأت لعبة الكاراتيه من الصف الأول الإبتدائي برغبة والدتها التى أصرت على هذه اللعبة من أجل حماية البنت لنفسها، خوفا من ضرر قد تتعرض له في الشارع أو في أى مكان، مضيفة أن لها أختا أصغر منها وتلعب الكاراتيه وحصلت على بطولة الجمهورية في سنها.





وأشارت إلى أنها شاركت في العديد من البطولات في لعبة الكاراتيه، مثل بطولة الشرقية والقطاع المؤهلة لبطولة الجمهورية وبطولة إفريقيا والدوري الممتاز، وحصلت على المركز الأول في كل هذه البطولات.





وتابعت: مثلي الأعلي ومن يقف بجانبي دائما ويدعمني ويوفر لي كل الإمكانيات، هما الكابتن اسلام عمر والكابتن احمد وهدان، والمدربان في نادي ههيا الرياضي بالشرقية.





وأكدت بسملة، أنها تحاول التوفيق بين أوقات التمرين والدروس الخصوصية وتعوض الفائت منها بالمذاكرة مع والدتها حتى لا تفقد تميزها الدراسي، منوهة أنها وجدت في نفسها تفوق في لعبة الكاراتيه وطاقة عالية وقررت الحفاظ عليها وتطويرها حتى وصل الأمر أنها تلاعب بنات في أوزان أكبر منها وتفوز عليهن.





ويشارك الاتحاد المصري للكاراتيه فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعبا ولاعبة ، بخلاف الجهاز الفنى و الإدارى و الطبى ، و يرافقهم حسام عجور نائب رئيس الاتحاد كرئيسا للعبثة ومعهم محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى.





وتصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 15 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 5 ذهبيات، و 3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات .





وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، أن الانتخابات الطلابية تعد صورة مصغرة وتطبيق عملي لممارسة الديمقراطية، موجها جميع الأعضاء بضرورة توفير المناخ الملائم لسير ماراثون الانتخابات مع الالتزام بالشفافية والحياد وتنفيذ آليات السباق الانتخابي طبقا للقوانين واللوائح.





حضر الاجتماع الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهوارى منسق عام الانشطة الطلابية ،والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين أعضاء اللجان.





وأشار رئيس الجامعة خلال اللقاء إلى أن شروط ترشح الطلاب وهو أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتسمًا بحسن السمعة ، وأن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية وغير راسب، وألا يكون سبق مجازاته تأديبا، أو سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي مع أوراق الترشح في اللجنة المرشح لها.





كانت الجامعة أعلنت عن الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 2019 /2020 والذى يبدأ فى 30 أكتوبر بفتح باب الترشح للانتخابات وسحب وتقديم الإستمارات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً،ويليها إعلان الكشوف المبدئية في ٣ نوفمبر، ثم تلقي الطعون ٤ نوفمبر، وفي ٥ نوفمبر يتم إعلان الكشوف النهائية.



