فيديوجراف: إليسا رفضت أن يقبلها هذا الرجل 4 مرات.. تفاصيل

رغم جرأة الفنانة إليسا دائما إلا إنها فاجأت الجميع اثناء تصوير كليبها كرهني برفضها تقبيل بطل الكليب 4 مرات.



قالت مخرجة العمل إنجي جمال ان إليسا انتابتها حالة من الضحك أثناء التصوير منعتها من تقبيل الموديل.



وتدور قصة الكليب حول الانتقام الإيجابي لحبيبة ظلت تفكر في حبيبها وتتألم بعد أن تركها ولكنه عندما حاول العودة إليها، وجدها تمسك في يد رجل آخر.

