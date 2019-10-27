نجم المنتخب الأوليمبي: الوديات ليست مقياسا.. ونستعد بقوة لمباراة مالي

أكد طاهر محمد طاهر مهاجم المنتخب الأوليمبي ولاعب المقاولون العرب، أن المستوى في المباريات الودية ليس مقياسا للحكم على الفريق خاصة أن هذه المباريات تشهد تجربة الكثير من الخطط وطرق اللعب.



وقال محمد طاهر فى تصريحات صحفية، "بدأنا الاستعداد لمباراة مالي والجهاز الفنى طالبنا بالتركيز في المباراة الافتتاحية وعدم التفكير في مباراتي الكاميرون وغانا وأن نأخذ البطولة خطوة بخطوة".



وتابع نجم المقاولون أن المنتخب الأوليمبى يمتلك فى قائمته حلولا وبدائل كثيرة وهو شئ إيجابى للغاية، مضيفا ان التدريبات تشهد منافسة قوية وشريفة فى نفس الوقت لحجز مكان فى القائمة النهائية المشاركة فى البطولة.



واختتم محمد طاهر حديثه بأنه جاهز تمامًا للمباريات وأنه تعافى من الإصابة التى لحقت به مع المقاولون العرب وأنه تحت طلب الجهاز الفنى فى أى توقيت.