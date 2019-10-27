وكيل الوزارة: تطوير 26 وحدة صحية بالسويس .. فيديو

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أن 15 وحدة صحية سيتم تطويرها فى إطار منظومة التأمين الصحي الجديد.



أضاف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس خلال تصريحاتة لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوزارة قد دربت العديد من الأطباء والممرضين والأدرايين لتقديم خدمة متميزه فى منظومة التأمين الصحي.



وصرح الدكتور محمد، أن سيتم تطوير 15 وحدة صحية فى المرحلة الأولى من 26 وحدة صحية، وأنه تم البدء فى 11 وحدة منهم.



وأكد الدكتور محمد، أن الوحدات الصحية بمحافظة السويس تقوم بعدة حملات للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمحافظة بالتعاون مع العديد من الجهات الأخري داخل المحافظة.

