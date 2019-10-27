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رياضة

خصمه المفضل.. محمد صلاح يواصل هز شباك توتنهام للمرة السابعة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:29 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نادي توتنهام هوتسبير ، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد رود ، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف الانتصار والثاني لفريقه في الدقيقة 75 من ضربة جزاء ، موقعًا على خامس أهدافه في البريميرليج هذا الموسم.

وبهذا الهدف ، أكد صلاح على تفوقه أمام توتنهام ، فهو خصمه المفضل وأكثر الفرق التي هز شباكها في مسيرته الاحترافية، رافعًا رصيده من الأهداف للهدف رقم 7 أمام السبيرز مع مختلف الأندية .

ويرصد لكم صدى البلد سجل مباريات محمد صلاح أمام توتنهام مع مختلف الأندية.

- واجه صلاح توتنهام في 11 مناسبة مع أندية بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي ، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، فاز صلاح مع أنديته في ست مباريات ، وتعادل في 3 ، وخسر مباراتين.

- سجل صلاح 7 أهداف في شباك توتنهام ، هدفا مع بازل ، وهدفا مع فيورنتينا ، و5 أهداف مع ليفربول ، كانت جميعها في الدوري الإنجليزي.
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