بالأسماء.. رئيس جامعة كفرالشيخ يعتمد تعيين 44 معيدًا بكلية الطب

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قرارًا يحمل رقم 2147 لسنة 2019م، بتعيين 44 معيدًا بمختف الأقسام والتخصصات الطبية بكلية الطب.



وينشر "صدى البلد"، أسماء المعيدين المعينين الجدد، وهم، عمرو عبد الشافي عبود، عبد الكريم صلاح عبد الكريم، بقسم "الأمراض الباطنة"، أحمد رجب يوسف الشربيني، إسلام محمد أحمد الشناوي، محمود عبد الله الكرداوي،" الجهاز الهضمي والكبد"، محمد محمد الفيومي جوهر، محمد حسين أحمد العماوي، أحمد أحمد أحمد غيضة، "جراحة عامة"، أحمد مجدي فكري أبو الفتوح "علاج الأورام"، سارة رمزي محب عابد، هدير حمدي سعيد شحاتة، "الباثولوجيا الإكلينيكية".



ومحمد السيد عبد الفتاح، وهالة أحمد محمد وهدان، ومحمد جميل عبد الرؤوف عطية، بقسم "أمراض القلب"، هند فوزي أشرف الشابوري "طب السمع والاتزان"، نهال محمد عبد الله عبد الباقي، ومحمد أو شبانة حسين محمد "الأمراض الجلدية والتناسلية"، أحمد محروس كمال باز، فاطمة جمال عبد القادر المضني، "الأطفال"، مصطفى فرج اللقاني، الزهراء إسماعيل راغب، سارة أسامة محمد كمال، "التوليد والنساء"، مهند إسماعيل الملاح "جراحة القلب والصدر".



وعلي إبراهيم علي يوسف شحاتة، محمد جلال محمد عبد المجيد، وصلاح عبد المنعم محمد المكاوي، "جراحة المسالك البولية"، أحمد رمضان هنداوي، محمد معاذ عبد العاطي، عبد الرحمن زكريا محمود الشويحي، "جراحة العظام"، أسماء صلاح أحمد البرماوي، محمد محمود رفعت الأحمدي، أحمد محمود عبد الغني أحمد، "طب وجراحة العيون"، دعاء بهروز موسى سعفان "العناية المركزة"، وأحمد زكريا السعيد حسين الطلخاوي، منى السيد عبد الستار محمد الحليسي، "الأمراض الصدرية والتدرن".



ومحمد السيد محمد خلف الله الديب، و إبراهيم أحمد عبد الغفار محمد عزام، "الأنف والأذن والحنجرة"، إبراهيم محمد عبد العظيم حسنين، وإسلام علاء الدين محمد سمرة، "الأمراض العصبية والنفسية"، حسناء جمال أحمد خفاجي، وأحمد محمد إبراهيم الخضري، راندا عطية عبد الحميد عطية، ومحمد السيد محمد محمد حسين "التخدير"، وأحمد محمد شاكر عيدراوش "جراحة المخ والأعصاب".



