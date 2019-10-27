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رياضة

رمضان صبحي: تحت أمر الجهاز الفني وبطولة أفريقيا في غاية الصعوبة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمر سلامة - عبدالله هشام
أكد رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبي، على صعوبة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 التى تقام فى مصر وعبر عن سعادته بتواجده في المنتخب الأولمبي ووجوده كقائد للمنتخب.

وقال رمضان صبحى فى تصريحات صحفية اليوم، أن المنتخبات الثمانية المشاركة فى البطولة هم الأقوى في القارة في هذه السن ، لكن فى نفس الوقت نحن لدينا هدف نسعى لتحقيقه والوصول إليه ونشعر بالمسئولية الملقاة على عاتقنا".

وتابع :" انا تحت امر الجهاز الفني العب في اي مكان في الملعب، لكن أفضل اللعب تحت المهاجمين، واتمنى الجماهير تحضر وتكون بجانبنا وتساندنا، نحن لم نلعب كثيرًا فى وجود جماهير".

ويستعد المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات بطولة إفريقيا، تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مالي وغانا والكاميرون.

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