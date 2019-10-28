تخلصي من سموم الجسم بـ 3 مكونات فقط من مطبخك

يحتاج الكبد إلى تنظيف سريع من سموم الجسم من وقت لأخر يمكنك بمشروب طبيعى سريع تنظيف الكبد من السموم وطردها خارجه بمشروب سريع إليك مكوناته المشروب وطريقة تطبيقه يقدمها موقع " برايت سايد "



مكونات المشروب



6 أكواب من الماء

3 ليمون

1 كوب بقدونس مفروم

5 سيقان من الكرفس



تجهيز المشروب



إن الحفاظ على رطوبة جسمك سيساعده على أداء وظيفته بكفاءة أكبر ، مما يسمح للكبد بأداء وظيفته وتعد فائدة مكونات المشروب عصير الليمون وله تأثير وقائي على الجسم لغناه بمضادات الأكسدة



- البقدونس فيحتوى على مضادات الأكسدة الذى يحارب أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب السرطان. كما أنها تقلل الالتهاب في الجسم.



أما الكرفس فيحتوى على الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين K و B6 و C والبوتاسيوم والفولات.



يمكنك سحق العصير فى الخلاط وتناوله ل3 أيام متتالية وتناول الكثير من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور

