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رياضة

الأهلي مفاجأة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:45 م
النصر السعودي
النصر السعودي
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إسماعيل محمود
حقق نادي النصر فوزًا هامًا على حساب مضيفه نادي الهلال بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما الآن ، في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان ، الدوري السعودي.

وبذلك الانتصار ، أذاق النصر مرارة الهزيمة الأولى لنادي الهلال في الدوري هذا الموسم ، وأوقف رصيده عند 19 نقطة في صدارة الترتيب ، بينما ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 14 ، مع وجود مباراة مؤجلة له من الجولة السادسة أمام الفيصلي.

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة.

المركز الأول : الهلال برصيد 19 نقطة

المركز الثاني: الشباب برصيد 15 نقطة

المركز الثالث : الوحدة برصيد 15 نقطة

المركز الرابع : الأهلي برصيد 14 نقطة

المركز الخامس : النصر برصيد 14 نقطة
جدول ترتيب الدوري السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي
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