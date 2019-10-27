الأهلي مفاجأة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الهلال

حقق نادي النصر فوزًا هامًا على حساب مضيفه نادي الهلال بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما الآن ، في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان ، الدوري السعودي.



وبذلك الانتصار ، أذاق النصر مرارة الهزيمة الأولى لنادي الهلال في الدوري هذا الموسم ، وأوقف رصيده عند 19 نقطة في صدارة الترتيب ، بينما ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 14 ، مع وجود مباراة مؤجلة له من الجولة السادسة أمام الفيصلي.



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة.



المركز الأول : الهلال برصيد 19 نقطة



المركز الثاني: الشباب برصيد 15 نقطة



المركز الثالث : الوحدة برصيد 15 نقطة



المركز الرابع : الأهلي برصيد 14 نقطة



المركز الخامس : النصر برصيد 14 نقطة