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أخبار العالم

شرطة مكافحة الإرهاب العراقية تواجه المتظاهرين في كربلاء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:49 م
قوات مكافحة الإرهاب
قوات مكافحة الإرهاب العراقية
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وكالات
وصلت قوات من مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأحد، إلى كربلاء وانتشرت بالمحافظة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوت من مكافحة الارهاب وصلت الى محافظة كربلاء".

وأضافت أن "هذه القوات مع الجيش انتشرت بأعداد كبيرة في المحافظة".

وتجددت التظاهرات اليوم في كربلاء وأمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، حيث حاول المتظاهرون الدخول لمبنى المجلس إلا أن القوات الأمنية منعتهم من ذلك.
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