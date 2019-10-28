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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 28 أكتوبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية جذابة، وتتمتع بموهبة تنظيمية كبيرة، لكن بداخلك كثير من المشاعر المتناقضة وتبدو أحيانا مزدوج الشخصية على مختلف المستويات، وعليك أن تسيطر على تقلباتك العاطفية

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام ٢٠١٩ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.
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