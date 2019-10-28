Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تحد جديد.. أستاذة جامعية تفوز بميدالية رياضية بأمستردام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
جيداء جواد
جيداء جواد
Advertisements
آلاء حسن
كان لشغف والد "جيداء" بالأدب تأثيرا كبيرا عليها، مما دفعها إلى دراسة الأدب الإنجليزي، واستمرارها في تحقيق النجاح، والحصول على لقب طالبة العام في سنة تخرجها من كلية الآداب عام 2001.

جيداء جواد، البالغة من العمر 40 عامًا، ابنة عميد كلية الطب ونائب رئيس جامعة إسكندرية سابقًا، قررت الابتعاد عن مجال الطب والسير على خطى جديدة ودراسة الأدب الإنجليزي لتتفوق في هذا المجال وتصل لدرجة أستاذ مساعد بكلية الآداب، حتى اختنقت من الروتين اليومي التقليدي، فقررت تجربة أشياء جديدة مثل رياضة الجري التي لم تكن تفضلها وهي صغيرة وفي أقل من 3 سنوات أصبحت تشارك في سباقات طويلة والفوز بمراكز عالية.

خاضت جيداء أول سباق بمدينة أسوان، ومن ثم القاهرة، وآخر سباق لها كان في أمستردام، وحصلت على ميدالية لتحقيقها رقما قياسيا.

وقالت جيداء جواد، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أنا بشتغل في الجامعة، ومكمله في أبحاث الترقية بتاعتي، بالإضافة إني بشرف على رسايل ماجيستر ودكتوراه بجانب ممارستي للرياضة".

وأردفت جيداء، "قررت أتعلم ركوب الدراجات لأول مرة في حياتي.. واتعلمت التوازن وشاركت في مسابقات لركوب الدراجات، بالإضافة أني اتعلمت السباحة في سن الـ 39".

وتابعت أنها شاركت في مسابقات ثلاثية (ركوب الدراجات، السباحة، والجري) بداخل مصر، مضيفة "أنا بحب أحط لنفسي تحدي جديد واتعلم حاجات جديدة".

تحد جديد.. أستاذة جامعية تفوز بميدالية رياضية بأمستردام
تحد جديد.. أستاذة جامعية تفوز بميدالية رياضية بأمستردام
تحد جديد.. أستاذة جامعية تفوز بميدالية رياضية بأمستردام
تحد جديد.. أستاذة جامعية تفوز بميدالية رياضية بأمستردام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد انفصالهما.. صور لـ عمرو سعد مع أبنائه وزوجته

أخبار الرياضة ليلا.. خناقة عبد الحفيظ وفايلر.. تركي يغازل الأهلي مجددا..مصير ميتشو مع الزمالك..قرارات نارية للبدري

الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

لاستخدام الألفاظ الخارجة.. رسالة نارية من الغندور لرواد السوشيال دفاعا عن رئيس الزمالك

حملة جنة بالأزهر ترد على دعوات منع الأطفال من المسجد بحجة اللعب.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

مازدا تكشف عن MX-30 أول سياراتها الكهربائية

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع