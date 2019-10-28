تحد جديد.. أستاذة جامعية تفوز بميدالية رياضية بأمستردام

كان لشغف والد "جيداء" بالأدب تأثيرا كبيرا عليها، مما دفعها إلى دراسة الأدب الإنجليزي، واستمرارها في تحقيق النجاح، والحصول على لقب طالبة العام في سنة تخرجها من كلية الآداب عام 2001.



جيداء جواد، البالغة من العمر 40 عامًا، ابنة عميد كلية الطب ونائب رئيس جامعة إسكندرية سابقًا، قررت الابتعاد عن مجال الطب والسير على خطى جديدة ودراسة الأدب الإنجليزي لتتفوق في هذا المجال وتصل لدرجة أستاذ مساعد بكلية الآداب، حتى اختنقت من الروتين اليومي التقليدي، فقررت تجربة أشياء جديدة مثل رياضة الجري التي لم تكن تفضلها وهي صغيرة وفي أقل من 3 سنوات أصبحت تشارك في سباقات طويلة والفوز بمراكز عالية.



خاضت جيداء أول سباق بمدينة أسوان، ومن ثم القاهرة، وآخر سباق لها كان في أمستردام، وحصلت على ميدالية لتحقيقها رقما قياسيا.



وقالت جيداء جواد، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أنا بشتغل في الجامعة، ومكمله في أبحاث الترقية بتاعتي، بالإضافة إني بشرف على رسايل ماجيستر ودكتوراه بجانب ممارستي للرياضة".



وأردفت جيداء، "قررت أتعلم ركوب الدراجات لأول مرة في حياتي.. واتعلمت التوازن وشاركت في مسابقات لركوب الدراجات، بالإضافة أني اتعلمت السباحة في سن الـ 39".



وتابعت أنها شاركت في مسابقات ثلاثية (ركوب الدراجات، السباحة، والجري) بداخل مصر، مضيفة "أنا بحب أحط لنفسي تحدي جديد واتعلم حاجات جديدة".



