حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 28/10/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم لجميع الأبراج ليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر.



الحمل

من21/3 إلى 20/4



مهنيا وماليا: القمر الجديد وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن واقعيا في قراراتك وحساباتك.

عاطفيا: المريخ في مواجهة برجك.. ومن المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل مع شركاء الحياة



الثور

من 21/4 إلى 21/5



مهنيا: القمر الجديد في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. انتبه لذلك





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6





مهنيا: اليوم يجب أن تنظم جهودك وأن تحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك.

عاطفيا وصحيا: القمر الجديد يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع حفاظا على سلامتك وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7



مهنيا وصحيا: القمر الجديد وعطارد في منزلك الخامس مما يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

عاطفيا واجتماعيا: تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8



مهنيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وقد تتعرض لاستفزاز وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر الجديد في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك، ومن الضروري أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9



مهنيا وعائليا: اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل العلاقات قد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10





مهنيا وماليا: القمر الجديد يتنافر مع أورانوس في منزلي المال ويدفعك ذلك للبحث عن حلول لحالتك المادية وعليك أن تحمي نفسك من الخسائر.

عاطفيا وصحيا: اليوم ادرس جيدا كل خطوة وكل كلمة وحاول أن تحافظ على تركيزك تفاديا للوقوع في أخطاء.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11



عاطفيا: القمر الجديد في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

اجتماعيا ومهنيا: عطارد في برجك.. تنطلق بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.





القوس

من 23/11 إلى 21/12



مهنيا: تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا.

عاطفيا وصحيا: القمر الجديد يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك واعمل بهدوء بعيدا عن الأضواء، وتجنب الزهو بنفسك.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1



مهنيا: اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التحرر من ضغوط والوقت مناسب لتنمية أعمال.

عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة والحب والأصدقاء.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2





اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد معاكسان.. حاول أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

مهنيا: القمر الجديد في مربع برجك وعليك أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3



ماليا: تنصلح أحوالك ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر الجديد في منزل الحظ يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.