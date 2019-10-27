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أخبار العالم

العراق.. سقوط 62 مصابا في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في كربلاء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت قناة سكاي نيوز بسقوط 62 مصابا في اشتباكات بين الأمن العراقي والمتظاهرين في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.

وقالت القناة إن 45 متظاهرا أصيبوا، فيما أصيب 17 من قوات الأمن.

وكانت قوات من مكافحة الإرهاب العراقي قد انتشرت في محافظة كربلاء.

وتجددت التظاهرات اليوم في كربلاء وأمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، حيث حاول المتظاهرون الدخول لمبنى المجلس إلا أن القوات الأمنية منعتهم من ذلك.


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