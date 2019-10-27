عاد بعد 13 سنة من الحكم بأكله حيا.. قصة هروب طفل من قبيلته المتوحشة بإندونيسيا

في قصة مثير للغرابة و الفضول تعود تفاصيلها لعقد من الزمن ، وجد طفل بعمر الـ 6 سنوات نفسه محكوم عليه بالاعدام حتى الموت من قبل قبيلته المعروفة باكلها للحوم البشر، لاعتقادهم بأنه يقوم باعمل سحر وذلك بعد وفاة والديه بشكل مفاجئ، ليهرب منذ ذلك الوقت ويختفي عن الأنظار.



وبعد 13 سنوات من هروبه قرر الطفل الذي أصبح شابًا يافعًا، العودة إلى قبيلته التي كانت تريد أكله حيًا، للم شمل أسرته بعد فترة طويلة من الفراق.



وتؤمن "قبيلة كورواي" التي تقع بمنطقة "بابوا" بإندونيسيا" والتي نشأ بها الشاب الهارب الذي يدعى " واوا تشومبونجاي"، ان اي شخص يموت من قبيل نفسه، يكون تيجة وجود روح شريرة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وعلى هذا الأساس تبدأ القبيلة الاكلة للحوم البشر في اصطياد الشخص الذي يعتقدون أنه السبب في الموت الغير المتوقع لأحد أفراد القبيلة، ليقدموا بعد ذلك على قتل هذا الشخص وتناول لحمه بطريقة وحشية .



وهذا الامر الشنيع الذي واجه "واوا " حين كان صغيرًا، عندما توفى والديه بشكل مفاجئ عام 2006، حيث اعتقدت قبيلته انه ساحر ويجب قتله بطريقة شنيعة.



ولحسن حظ سمع مراسل لاحد القنوات البريطانية قصة الشاب حين كان بعمر 13 عام، وذلك منذ عقد من زمن، وقام بانقاذه وأخذه إلى منزله بجزيرة سومطرة الأندونيسية.



وبعد ان وصل الان عمر الطفل "واوا " إلى 20 عام والذي لا يزال يعيش مع عائلة منقذه، تحمس للعودة إلى قبيلته وموطنه الذي نشأ فيه زالذي تميزت بالوحشية.



وقال " واوا " الذي أصبح طالب بجامعة علوم الرياضية أنه الهدف من عودته إلى قبيلته، هو تثقيف شعبها حول عدم قتلهم واكلهم لبعضهم البعض.



وبالفعل عاد الطالب الجامعي إلى موطنه بالادغال من أجل لم شمل عائلته التي يتفقدها منذ 13 سنوات.



وحين وصل "واوا " إلى قبيلته استقبل بحفاوة وترحاب غير متوقع وجلس مع عماته للتسامر حول السنوات الماضية.



