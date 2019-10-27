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رياضة

السباح العالمي علي خلف الله يوقع لـ روابط الرياضية حتى 2020

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:50 م
السباح العالمي علي
السباح العالمي علي خلف الله
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حسام الحارتي
وقع لاعب منتخب مصر للسباحة علي خلف الله لـ "روابط الرياضية"، وكيلًا ومسوقًا حصريًا له حتى نهاية 2020.

وقام بتوقيع العقد الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة "روابط الرياضية"، بحضور أسرة اللاعب المتمثلة في والده ووالدته وشقيقته.

الجدير بالذكر أن علي خلف الله واحد من أفضل السباحين في تاريخ مصر في المسافات القصيرة ويمتلك الرقم القياسي المصري في سباق الـ 50 مترا حرة بزمن قدرة 21.97 ثانية وهو من السباحين الواعدين الذين يمتلكون مقومات السباح العالمي والأولمبي ومن أفضل انجازاته: الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانيا وبطل إفريقيا في الـ50 مترا ومن أفضل 12 سباحا في العالم في الـ50 مترا حرة وصاحب العديد من الميداليات في دوري الجامعات الأمريكية في السباحة.

تأهل على خلف الله لأولمبياد طوكيو "2020" وتعقد عليه السباحة المصرية الآمال في تحقيق ميدالية أوليمبية في طوكيو"2020".
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