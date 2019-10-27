السباح العالمي علي خلف الله يوقع لـ روابط الرياضية حتى 2020

وقع لاعب منتخب مصر للسباحة علي خلف الله لـ "روابط الرياضية"، وكيلًا ومسوقًا حصريًا له حتى نهاية 2020.





وقام بتوقيع العقد الدكتور وليد الملاح، رئيس مجلس إدارة "روابط الرياضية"، بحضور أسرة اللاعب المتمثلة في والده ووالدته وشقيقته.





الجدير بالذكر أن علي خلف الله واحد من أفضل السباحين في تاريخ مصر في المسافات القصيرة ويمتلك الرقم القياسي المصري في سباق الـ 50 مترا حرة بزمن قدرة 21.97 ثانية وهو من السباحين الواعدين الذين يمتلكون مقومات السباح العالمي والأولمبي ومن أفضل انجازاته: الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط في إسبانيا وبطل إفريقيا في الـ50 مترا ومن أفضل 12 سباحا في العالم في الـ50 مترا حرة وصاحب العديد من الميداليات في دوري الجامعات الأمريكية في السباحة.



