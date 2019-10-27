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رياضة

نجم النصر السعودي يوجه رسائل نارية لـ الهلال بعد القمة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودى، رسالة شديدة اللهجة إلى الهلال، بعد الفوز عليه في ديربي الرياض.

وقال حمد الله في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الهلال يعتمد في طريقة لعبه على التمريرات القصيرة ونحن استغلينا هذا الأمر للضغط عليهم واستغلال أخطاءهم".

وأضاف النجم المغربي: "لابد على الهلال أن يعلموا أنهم يلعبون أمام النصر، قبل أن يعتمدوا على التمريرات القصيرة".

وكشف حمد الله، عن أن الإصابات التي ضربت الفريق، في بداية الموسم الحالي، هي التي أثرت على المستوى والترتيب، ولكن الآن الأمور بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي.

وعن إمكانية تحقيقه لقب الهداف من جديد، أعلن حمد الله التحدي، بتأكيده أن هذا الأمر وارد جدًا ويستطيع أن يكرره، حيث لا يوجد ما يمنعه عن ذلك.

وفاز النصر بهدفين مقابل واحد على الهلال، رغم إنهاءه الشوط الأول متأخرًا، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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