بعد إصابة لاعب المنتخب به .. اكتشف الإسعافات الأولية للتسمم

أصيب لاعب المنتخب المصري أحمد حمدى بوعكة صحية نتيجة إصابته بحالة التسمم يوم الجمعة الماضية وتم نقله للمستشفى وتم إجراء غسيل معدة له وإعطاء الأدوية المناسبة.



يعد التسمم من أخطر المشكلات الصحية التى يتعرض لها الإنسان حيث إذا لم يخضع المصاب للعلاج بشكل سريع وصحيح فقد يتعرض لمضاعفات خطيرة تصل فى بعض الأحيان للموت ، ومن أهم العوامل التى تساعد فى إنقاذ حياة المصاب بالتسمم هى معرفة الإسعافات الأولية للتسمم.



الإسعافات الأولية للتسمم الغذائى

قالت الدكتورة نشوى شرف، استشارى بمركز السموم ، أن التسمم الغذائى ليس شرطا أن يصاب به الانسان نتيجة تناول طعام المتواجد مع الباعة الجائلين بل يحدث فى بعض الاحيان نتيجة تناول الأطعمة المعدة فى الأماكن الكبرى او المنزل خاصة فى حال سوءالتخزين.

وأضافت "نشوى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك مجموعة من الإسعافات الأولية البسيطة القادرة على علاج التسمم الغذائى بسرعة.

- شرب الكثير من السوائل خاصة العصير والشوربة

- محلول الجفاف والسوائل التى يفقدها الجسم عن طريق التسمم

- الماء وملح يبوظ نسب الاملاح فى الجسم ، والسم يكون ميكروب او فيروس

- لو الستمم ناتج عن ميكروب أو يصاحبه ارتفاع فى الحرارة يتم اعطاء مخفض للحرارة بجانب كمادات إذا لزم الأمر.

- احيانا نضطر لأخذ أقراص فحم تتطحن فى كوب ماء فاتر وهى امن على الجميع .



الإسعافات الأولية لجميع أنواع التسمم

أما بالنسبة لباقى أنواع التسمم فالاسعافات الأولية لها تتضمن مجموعة من الاجرائات البسيطة نرصدها وفقا لما أورده موقع " healthywa"



السم المبلوع: أزل أي شيء متبقي في فم الشخص. إذا كان السم المشتبه به منظفًا منزليًا أو مادة كيميائية أخرى ، فاقرأ ملصق الحاوية واتبع التعليمات الخاصة بالتسمم العرضي.

السم على الجلد: قم بإزالة أي ملابس ملوثة باستخدام القفازات. شطف الجلد لمدة 15 إلى 20 دقيقة في الحمام أو مع خرطوم.

السم في العين: اغسل العين بلطف بالماء البارد أو الفاتر لمدة 15 دقيقة على الأقل أو حتى وصول المساعدة.

السم المستنشق: الحصول على الشخص في الهواء النقي في أقرب وقت ممكن.

- إذا تقيأ الشخص ، فضع رأسه على الجانب لمنع الاختناق.

- انعاش القلب إذا لم يظهر الشخص أي علامات على الحياة ، مثل الحركة أو التنفس أو السعال.

