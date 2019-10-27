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مرأة

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:47 م
طليقة عمرو سعد
طليقة عمرو سعد
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هاجر هانئ
أعلنت شيماء فوزي عبر خسابها الريمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بنها انفصلت عن الفنان عمرو سعد بعد زواج إستمر لمدة ١١ عام .

وأعتادت شيماء فوزي علي مشاركة متابعيها عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الإطلالات التي تطهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور طليقة عمرو سعد عن اناقتها و اعتمادها علي الاطلالات التي تبرز جمالها وتناسق قوامها.

وتحرص طليقة عمرو سعد علي التنوع بين تصميمات الاطلالات المختلفة و المتنوعة و لا تسير علي وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، كما تسيطر البساطة علي أغلب إطلالاتها.

إليكم ابرز إطلالات طليقة عمرو سعد ...
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد
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