جمعية رجال الأعمال: فرص واعدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني في التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط.. الفترة المقبلة تشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال فى البلدين

جمعية رجال الأعمال:

- فرص واعدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني في التصدير لأفريقيا ودول الشرق الأوسط - تنوع الاقتصاد المصري من أهم ما يميز ويدعم الاستثمار الصيني والأجنبي - الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال فى البلدين - مصر حجر الزاوية لدول افريقيا والوطن العربي





أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا غير مسبوق من الناحية السياسية والاقتصادية، مشيرًا الى أنه لأول مرة يلتقي الزعيمان المصري والصيني 6 مرات خلال 5 سنوات.





جاء ذلك خلال مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني الذي نظمته مقاطعة هونان الصينية بالقاهرة صباح اليوم بمشاركة جمعية رجال الأعمال ووفد رجال الاعمال من مقاطعة هونان الصينية.





وقال "إبراهيم" إن جمعية رجال الأعمال تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المصري الصيني لاسيما في مجالات التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي بما يمثله من فرص واعدة للتصدير إلي افريقيا ودول الشرق الاوسط، منوها بأن الجمعية تمثل أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال فى مصر فى قطاعات متنوعة ما بين السياحة والصناعة والطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الهامة.





وأكد "إبراهيم" أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورا كبيرا ولا زال يوجد العديد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية والمشروعات الكبري التي يمكن للبلدين التعاون فيها.





وقال إن تنوع الاقتصاد المصري من أهم ما يميز ويدعم الاستثمار الصيني والاجنبي عن باقي دول افريقيا والدول العربية نتيجية لتنوع الانشطة الاقتصادية ما بين انشطة صناعية وانتاجية وخدمية والتجارة ما يمثل سوقا خصبا وواعدا للشركات الصينية.





وأضاف أن التجربة الصينية من التجارب غير مسبوقة في العالم وهي أول دولة تحقق معدل نمو 10% خلال 30 عاما متتالية وثاني اقتصاد فى العالم ومؤهل ليصبح الاقتصاد الأول، مشيرا إلي أن الصين لديها القدرة المالية والأيدي العاملة والخبرات المتراكمة وكافة الامكانيات والمقومات التي يمكن ان تستفيد منها مصر فى سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة.





وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال فى البلدين نتيجة الزيارات المتبادلة للجانبين وحرص الصين على المشاركة المصرية فى كافة المبادرات والمؤتمرات الدولية الهامة، لافتا إلي مشاركة الجمعية ممثلًا عن مصر فى معرض الصادرات والاستيراد الصيني العام الماضي.





وأضاف أن مصر حجر الزاوية لدول افريقيا والوطن العربي، وجمعية رجال الأعمال مهتمة بالتعاون مع الجانب الصين، وكانت أول دولة في افريقيا والشرق الاوسط تشارك فى مبادرة الحزام والطريق ونظمت أول مؤتمر دولي بالقاهرة عن مبادرة الحزام والطريق.





وقال نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال: نأمل زيادة فى حجم الصادرات المصرية للسوق الصينية من 2 مليار دولار إلي 8 مليارات دولار، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري ينمو ويتطور بشكل كبير وفى حاجة للخبرات والامكانيات الكبيرة للشركات الصينية.





من جانبه أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تربطها علاقات قوية مع السفارة الصينية بالقاهرة والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبري حيث وقعت الجمعية العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف منظمات الأعمال الصينية وهو ما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.





وأشار الى أن مصر أول دولة تتبني مبادرة الحزام والطريق ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمرا اقتصاديا كبيرا عن اتحاد منظمات الأعمال الحرير والطريق "البريكا" بحضور 16 دولة من الأعضاء.





وقال "يوسف" ان العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في تزايد ونمو وشهدت تطورا كبيرا فى حجم الاستثمارات والدخول فى مشاريع مشتركة فى مختلف المجالات سواء بالتمويل أو بالخبرات، مؤكدا أن التبادل التجاري بين البلدين تطور بشكل كبير واصبحت المنتجات الصينية تغزو السوق الافريقية خاصة فى الصادرات الزراعية مثل البلح والعنب والموالح.





وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاستهداف أسواق افريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.





وأشار الى أن مصر بما لها من اتفاقيات وعلاقات قوية مع دول العالم تمثل سوقا جاذبا للاستثمار. كما يمكن للشركات الصينية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وافريقيا والدول العربية وهو ما يؤهلها لتصدير منتجاتها ليس فقط لـ100 مليون مستهلك مصري بل تصل إلي 1.2 مليار مواطن.





كشف لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، أن السلطات الصينية وافقت في ١٥ من أكتوبر الجاري على استقبال الواردات المصرية من البرتقال والعنب والبنجر بعد استيفاء كل الشروط والمعايير الصينية، كما تم السماح باستقبال واردات التمر المصرية، لتصبح مصر أول دولة في العالم تحصل على تلك الموافقة.





وأضاف السفير الصيني، أن هناك لجنة من مصلحة الجمارك الصينية شكلت لجنة للاستكشاف الميداني الرمان المصري، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الصين بشكل كبير، مشيرًا إلي إن معرض الصين الدولي للاستيراد، ستعقد دورتها الثانية في مقاطعة شنغهاي خلال الفترة من 5 – 10 نوفمبر.





وأكد " تشانج" أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال ٢٠١٨ وصل إلي ١٤ مليار دولار، وتبلغ الصادرات الصينية إلى مصر ١٢ مليار دولار، موضحا أن التبادل التجاري شهد الزيادة الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية بنسبة 27.6% كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر، نحو 7 مليار دولار حتى 2018، موفرة 30 ألف فرصة عمل مباشرة، في مقدمتها شركة جوشي مصر لإنتاج الألياف الزجاجية، لتصنيع محطات محولات الجهد العالي حتى 500 كيلو فولت.





وأشار إلي انه تم توقيع عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى ، وأبرزها إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد عال، ومنطقة الاعمال المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهرباي بمدينة العاشر من رمضان.





وأكد المستشار الدكتور عبد العزيز الشريف المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، ان الاتفاقيات فى مجالات التجارة والصناعة بين مصر والصين بلغت حوالى 58 اتفاقية وبروتوكولا وكان له اثره المباشر فى تشجيع قطاع الاعمال فى كلا البلدين لاسيما مع اهتمام القيادة الصينية بدعوة مصر للمشاركة فى مختلف القمم التى تعقد فى الصين مثل قمة مجموعة العشرين ، قمة البريكس ، منتدى التعاون الصينى الافريقى بالاضافة إلي مبادرة الحزام والطريق.





وأضاف "الشريف"، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى مصر الى تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى جاد من خلال تطبيق استراتيجية التنمية 2030 والتى تسعى الى تحقيق معدل نمو اقتصادى 12% فى عام 2030 وخلق فرص عمل وكذا تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعات المحلية والتصدير وخفض دعم الطاقة و تحرير سعر الصرف وتطبيق اجراءات تقشفيه وانتهاج سياسات نقدية تهدف الى احتواء التضخم سعيا نحو رفع مستوى المواطن المصرى الاقتصادى والاجتماعى.





وأكد أن زيادة الصادرات المصرية تعد احد اهم محاور استراتيجية التنمية 2030 حيث تولى القيادة السياسية هذا القطاع اهمية خاصة تمثلت فى تشكيل المجلس الاعلى للصادرات والذى يعمل على تعميق الصناعة المحلية بهدف التصدير وجذب الاستثمارات العالمية ومن اهمها الصينية الى المشروعات الكبرى والتى فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.





وأضاف، تحتل الصين المرتبة 21 بين الدول المستثمرة فى مصر باجمالى استثمارات بلغت 7.2 بليون دولار من خلال 1320 شركة صينية عاملة فى مصر، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 13.855 مليار دولار منها 12 مليار صادرات صينية عام 2018 وهو ما لا يتناسب مطلقا ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولا حجم السوق فيهما ، حيث تعد مصر من خلال الاتفاقات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية سوقا كبيرا لنحو 1.7 مليار نسمه سواء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوربى او الاتفاقات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية فى افريقيا ودول امريكا اللاتينية.





واشار إلي أن هناك فرصا واعدة امام الشركات الصينية المستثمرة فى مصر لتحقيق عوائد كبيرة من خلال الانتاج والتصدير من مصر لهذا السوق الكبير فى ضوء توافر العمالة الماهرة والرخيصة والموارد الاقتصادية وبيئة الأعمال المشجعة فى مصر .



