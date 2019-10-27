مات في إيده المقشة .. حكاية عامل نظافة هزت وفاته مدينة بأكملها في كفر الشيخ



كعادته دائمًا، يستيقظ مبكرًا، يصلي الفجر، بمسقط رأسه بالرحمانية بمحافظة البحيرة، ليذهب إلى مدينة دسوق، ليؤدي عمله على أكمل وجه، إنه سمير السعيد، الذي يبلغ من العمر نحو 54 عامًا، عامل نظافة بمجلس مدينة دسوق، الذي وافته المنية صباح اليوم، أثناء تأدية عمله.



يبدأ يومه المعتاد، بحمل المقشة وأدوات النظافة، للقيام بإجراء النظافة بقطاع من الشوارع بحي جنوب بمدينة دسوق، إلا أن شعر بإعياء شديد مفاجئ، فاستغاث بزملائه، وسرعان ما جاءت سيارة الإسعاف لتنقله إلى أقرب مستشفى، حيث مستشفى دسوق العام، إلا أنه أثناء محاولة إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة.



عم سمير، كما كان يطلقون عليه، كان متفانيًا في عمله قاصدًا بذلك، إرضاء ربه، وتربية أبنائه بالحلال، يبتسم في وجه من يعرف ومن لا يعرفه، بشوشًا طيب القلب، يحبه من يراه، وكأنه يعرفه من عشرات السنين، فاجأته أزمة قلبية حادة، اليوم، في غضون العاشرة صباحًا، أثناء القيام بمهام عمله، فأسقطته أرضًا، وغيبته عن عالمنا الفاني، ليودع زملائه في ثوانٍ معدودة.



هرول الجميع خلف عم سمير لإنقاذ حياته، إلا أن الموت كان أسرع، ووقع الأطباء الكشف الطبي عليه، بمستشفى دسوق العام، ليتأكد أن وفاته طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية فيها، وتسابق جميع المسئولين على إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن لما كان له من مكانة محببة لدي كل من يعرفه، ونُقل إلى الرحمانية المجاورة لمدينة دسوق، ليواري جثمانه الثرى في بلدته.



من جانبه، نعى اللواء خالد حسن مرسى، رئيس المدينة و النواب وسكرتير المدينة ورؤساء الاحياء ورؤساء القرى وجميع العاملين، ببالغ الحزن وفاه أحد أبناء الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق العامل، سمير السعيد أمين الأنصاري عامل النظافة بحي جنوب الذى وافته المنية أثناء تأدية عمله، ويتقدمون بخالص العزاء لأنفسهم ولأسرته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويغفر له.



وكان وفدًا من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، يضم أحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، ووليد فاروق، رئيس حي جنوب دسوق، وفريد حلمي، نائب رئيس الحي، قد قدموا واجب العزاء في زميلهم الفقيد، لأسرته بمسقط رأسه بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

