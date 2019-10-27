رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور

قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، اليوم الأحد ، حملة انضباطية لرفع الإشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع الحي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة اللواء محسن صلاح الدين نائب المحافظ عن المنطقة الشمالية.



وأوضح "بهجت" أن الحملة شملت رفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع العزيز بالله ، علاوة على رفع إشغالات المقاهى والمحلات والباعة الجائلين من شوارع رئيسية أبرزها جسر السويس - محطة القبة الشرقى.



وجرى وضع المضبوطات بمخزن الحي بمعرفة الإدارات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد اللواء أشرف بهجت، على المرور اليومي واستمرار الحملات لمواجهة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات والمقاهي، والتعامل بكل حزم مع المخالفين قائلا: "لن أسمح بالاشغالات والمخالفات".



رافق رئيس الحي في الحملة اللواء مازن عبد الشافى مساعد مدير أمن القاهرة و مأمور قسم شرطة الزيتون وقائد شرطة مرافق الحى وممثلي إدارات حى الزيتون.