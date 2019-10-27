Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:47 م
عبد العزيز جمال
قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، اليوم الأحد ، حملة انضباطية لرفع الإشغالات وإعادة الإنضباط لشوارع الحي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة اللواء محسن صلاح الدين نائب المحافظ عن المنطقة الشمالية.

وأوضح "بهجت" أن الحملة شملت رفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين بشارع العزيز بالله ، علاوة على رفع إشغالات المقاهى والمحلات والباعة الجائلين من شوارع رئيسية أبرزها جسر السويس - محطة القبة الشرقى.

وجرى وضع المضبوطات بمخزن الحي بمعرفة الإدارات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء أشرف بهجت، على المرور اليومي واستمرار الحملات لمواجهة الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات والمقاهي، والتعامل بكل حزم مع المخالفين قائلا: "لن أسمح بالاشغالات والمخالفات".

رافق رئيس الحي في الحملة اللواء مازن عبد الشافى مساعد مدير أمن القاهرة و مأمور قسم شرطة الزيتون وقائد شرطة مرافق الحى وممثلي إدارات حى الزيتون.
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية لرفع الإشغالات.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لردع الإشغالات.. رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية مكبرة.. صور

رئيس حي الزيتون يقود حملة انضباطية مكبرة.. وشكر خاص من الأهالي..صور

ترشيحاتنا

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

أحدث طلاق في الوسط الفني.. انفصال عمرو سعد عن زوجته بعد 11 عاما زواجا

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

مقيم شعائر يكشف عن أمر غريب في أحد المساجد.. والإفتاء: ثوابك كبير عند الله

بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك بعد الفوز فى الكونفدرالية على يانج افريكانز

قلة أدب وبهدلة.. القصة الكاملة لـ خناقة ريهام سعيد VS جورج قرداحى | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد