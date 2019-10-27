أرقام مميزة لـ المصري فى الكونفدرالية بعد الفوز على كوت دي أور بطل سيشل



* بعد مباراة اليوم يكون المصري قد خاض في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية 26 مباراة.



* بفوزه في مباراة اليوم يكون المصري قد فاز في 12 مباراة بنسبة 46.2 % ، فيما تعادل المصري في 8 مباريات بنسبة 30.7 % ، بينما تلقى الخسارة في 6 مباريات بنسبة 23.1 %.



* بفوزه في مباراة اليوم يكون المصري قد نسخ رقمه القياسي السابق بتحقيقه لأكبر فوز لأيٍ من الفرق المصرية المشاركة في البطولة الكونفيدرالية خارج ملعبها، حيث كان المصري يحمل هذا الرقم بفوزه على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الحالية للبطولة الكونفيدرالية.



وحقق المصري فوزه الثالث خارج أرضه بالبطولة الكونفيدرالية من إجمالي 14 مباراة خاضها خارج الديار، حيث سبق للمصري أن فاز بهدف للاشئ على اتحاد العاصمة الجزائري في دور الثمانية من النسخة الخامسة عشرة للبطولة ، قبل أن يفوز على ماليندي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الحالية للبطولة.



* بعد إحرازه لأربعة أهداف في مباراة اليوم يصل رصيد المصري في الكونفيدرالية إلى 32 هدفا في 26 مباراة بمعدل يصل إلى 1.23 هدف لكل مباراة، وبعد حفاظه على نظافة شباكه في مباراة اليوم فقد تجمد رصيد الأهداف التي سكنت شباكه عند 20 هدفا بمعدل يصل إلى 0.77 هدف لكل مباراة.





وبحفاظه على نظافة شباكه في مباراة اليوم يكون المصري قد حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من إجمالي 26 مباراة.



ووصل عدد الأهداف التي سجلها المصري خارج أرضه إلى 15 هدفا في أربعة عشرة مباراة بمعدل يصل إلى 1.07 هدف لكل مباراة.



وسجل أهداف المصري بالبطولة الكونفيدرالية :

أحمد جمعة “7 أهداف” ، محمود وادي “6 أهداف” ، اسلام عيسى “4 أهداف ” ، أحمد ياسر “3 اهداف” ، أوستين أموتو “هدفان” ، محمد جريندو “هدفان” ، محمد كوفي “هدفان” ، أحمد شكري “هدفان” ، وهدف واحد لكل من اسلام صلاح ، حسن علي ، مصطفى مارسيلو ، أريستيد بانسيه.



وحقق المصري الفوز في 12 مباراة منهم 9 مباريات على ملعبه ، 3 مباريات خارج ملعبه.



وتعادل المصري في ثمانية مباريات ، منهم مباراتين على ملعبه ، منهم 6 مباريات خارج ملعبه.



وتلقى المصري الهزيمة في 6 مباريات ، منهم خمس مباريات خارج ملعبه، ومباراة واحدة على ملعبه.





حقق المصري البورسعيدى أرقاما مميزة بعد الفوز على كوت دي أور برباعية نظيفة في المباراة التي جرت عصر اليوم على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل في ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية يكون المصري منذ بدء مشاركته بالبطولة الكونفيدرالية والتي بدأها المصري في نسختها الرابعة عشرة والتي أقيمت عام 2017.