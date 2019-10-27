جمعية رجال الأعمال: نأمل زيادة الصادرات المصرية للصين إلى 8 مليارات دولار

أكد الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال فى البلدين نتيجة الزيارات المتبادلة للجانبين وحرص الصين على المشاركة المصرية فى كافة المبادرات والمؤتمرات الدولية الهامة.



وأضاف خلال مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني، أن مصر حجر الزاوية لدول افريقيا والوطن العربي، وجمعية رجال الأعمال مهتمة بالتعاون مع الجانب الصين، وكانت أول دولة في افريقيا والشرق الاوسط تشارك فى مبادرة الحزام والطريق ونظمت أول مؤتمر دولي بالقاهرة عن مبادرة الحزام والطريق.



وقال نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال: نأمل زيادة فى حجم الصادرات المصرية للسوق الصينية من 2 مليار دولار إلي 8 مليارات دولار، مشيرا الى أن الاقتصاد المصري ينمو ويتطور بشكل كبير وفى حاجة للخبرات والامكانيات الكبيرة للشركات الصينية.